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Первый взнос по ипотеке: нюансы и секреты — рассказывает экономист Шамин

Экономист Шамин назвал первого взноса по ипотеке

1:58
Недвижимость » Аналитика

Согласно заместителю директора Департамента развития розничного бизнеса АО "Свой Банк" (Группа IDF Eurasia) Вадиму Шамину, специализированные "жилищные" вклады сроком от одного года, также как и ранее анонсированные безотзывные сберегательные сертификаты сроком от трёх лет, представляют собой интересный инструмент с точки зрения кредитных организаций. Они помогают контролировать баланс портфеля пассивов банка и избежать скачков маржи при резком изменении ключевой ставки.

Экономист Шамин назвал первого взноса по ипотеке
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Увеличение уровня страхования на сумму до 10 млн рублей, в сравнении с текущим стандартным лимитом страхования АСВ в 1,4 млн рублей, предполагает, что чеки по этому продукту в среднем будут выше, чем у обычных вкладов.

Благодаря росту процентных ставок банковские вклады стали привлекательными и надёжными инструментами не только для сохранения накоплений от инфляции, но и для инвестирования с целью накопления на крупные покупки.

На рынке все ещё есть вклады с фиксированной доходностью до 16,0-17,0%. Однако пока нет точной информации о том, будут ли такие специализированные вклады предлагать повышенную ставку, насколько она будет превышать среднюю по рынку, можно ли будет снять часть средств досрочно, какие льготы будут предоставлены вкладчикам при покупке недвижимости, какие будут требования по сумме первого взноса и так далее.

Вероятно, деньги с такого вклада можно будет использовать только для приобретения недвижимости, включая первоначальный взнос по ипотеке. Однако неясно, что произойдет, если вкладчик откажется от покупки квартиры, например, из-за роста цен на недвижимость. В то время как деньги с обычного депозита могут быть использованы по усмотрению вкладчика.

По словам руководителя направления экспертной аналитики Банки. ру Инны Солдатенковой, в России появятся банковские продукты, которые помогут собрать первоначальный взнос по ипотеке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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