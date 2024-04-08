Только эти шторы подойдут для балкона или лоджии: есть одна важная особенность

Дизайнер подсказала шторы для лоджии

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вы решили повесить шторы на балконе или лоджии, важно не ошибиться с выбором материала, из которого они изготовлены, предупредила дизайнер Юлия Тычино. Совет на эту тему она дала на страницах сетевого издания "БелНовости".

Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Шёлк и хлопок — точно не годятся: в момент выгорят на солнце, пояснила эксперт.

Лён не выцветает и красиво драпируется. Если выбирать из искусственных тканей — присмотритесь к вискозе: практична, стирается легко, огнеустойчива.

Если нет возможности пошить шторы из этих материалов, используйте те, что есть, защитив их от палящего солнца подкладкой. Но будьте готовы, что они станут массивнее, что на лоджии может быть не вполне уместным.

Полосатые занавески будут лучше однотонных, советовала ранее Тычино. А выбрать правильный цвет поможет фэншуй.