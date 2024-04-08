Повышение спроса на кирпичные дома: эксперты прогнозируют рост на 15–20% в связи с увеличением цен на пиломатериалы

Строительство частных кирпичных домов подешевело

Эксперты федерального комбината стеновых материалов "Винзер" прогнозируют, что доля индивидуальных домов, строящихся с использованием кирпича, может увеличиться на 15-20% за год. Это связано с увеличением цен на пиломатериалы.

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В течение нескольких лет пиломатериалы были одним из наиболее доступных строительных материалов и широко использовались при строительстве на бюджетном уровне. Однако ситуация изменилась, отмечает генеральный директор "Винзера" Максим Жалнин.

К концу марта средняя стоимость кубического метра пиломатериала увеличилась до 12,5 тыс. рублей, что сопоставимо с ценой кубического метра доступного керамического облицовочного кирпича.

Стоимость отделки фасада блок-хаусом составляет от 900 до 1500 рублей за "квадрат". Цена "квадрата" облицовочного кирпича составляет от 1200 до 1400 рублей. Эксперт отмечает, что деревянные фасады имеют более короткий срок службы и требуют более высоких эксплуатационных затрат. Около 10-15% дополнительных расходов уходят на декоративную пропитку и покраску, а срок службы таких покрытий составляет 5-7 лет, после чего необходима перекраска.

Жалнин отмечает, что спрос на технологии строительства индивидуальных домов цикличен, и повышенный спрос приводит к росту цен на строительные материалы.