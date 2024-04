Повышение спроса на кирпичные дома: эксперты прогнозируют рост на 15–20% в связи с увеличением цен на пиломатериалы

Эксперты федерального комбината стеновых материалов "Винзер" прогнозируют, что доля индивидуальных домов, строящихся с использованием кирпича, может увеличиться на 15-20% за год. Это связано с увеличением цен на пиломатериалы.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0