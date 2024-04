Тайский Бум: российские инвесторы вложили $128 млн в недвижимость

Российские граждане активно приобретают недвижимость в Таиланде. В прошлом году количество приобретенных квартир достигло 1 260 единиц, что на 67% превышает показатели предыдущего года.

