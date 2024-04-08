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Тайский Бум: российские инвесторы вложили $128 млн в недвижимость

Россияне массово скупают недвижимость в Таиланде

1:32
Недвижимость » Аналитика

Российские граждане активно приобретают недвижимость в Таиланде. В прошлом году количество приобретенных квартир достигло 1 260 единиц, что на 67% превышает показатели предыдущего года.

Россияне массово скупают недвижимость в Таиланде
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Общая сумма затрат россиян на покупку недвижимости в Таиланде в 2023 году составила 128 миллионов долларов, сообщает компания Tranio.

По данным Тайского Государственного Банка по Жилищным Вопросам, иностранные инвесторы вложили в недвижимость страны 2,12 миллиарда долларов.

Статистика показывает, что российские граждане все чаще обращаются к приобретению недвижимости в Таиланде. В первом квартале текущего года количество заявок на покупку жилья в стране выросло на 95,8%. По количеству сделок россияне опередили американских инвесторов, однако уступили китайцам.

Наиболее популярными местами для приобретения недвижимости остаются Самуи, Паттайя и Пхукет. В основном предпочтение отдается виллам. Средняя площадь квартир увеличилась до 42,3 квадратных метров.

Эксперты отмечают, что спрос на тайскую недвижимость возрос в связи с увеличением числа инвестиционных сделок. Российские инвесторы, в основном, предпочитают приобретать объекты недвижимости премиум-класса. Средний бюджет на покупку составил 100 709 долларов, по данным журнала Forbes.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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