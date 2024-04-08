Требуйте согласия на сдачу квартиры у всех её собственников

Как не стать жертвой обмана при съёме квартиры

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квартиру снять — не поле перейти: могут обмануть, а мероприятие это дорогостоящее, так что обида будет жесточайшей — врагу не пожелаешь.

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Лучше всего, конечно, воспользоваться услугами профессионалов. Но если же вы твёрдо намерены заниматься этим самостоятельно, держите несколько важных советов.

Найдя подходящий вариант, обязательно проверьте правоустанавливающие документы на жилплощадь — они должны быть в оригиналах, а не в копиях.

Убедитесь, что все собственники квартиры согласны её сдать. Для этого они должны присутствовать при подписании договора, либо их представители с нотариально заверенной доверенностью.

Узнайте, нет ли задолженности по коммунальным платежам. Если есть — договоритесь о её погашении и, если вы взяли это на себя, добавьте в договор соответствующий пункт.

Другие дополнительные договорённости — например, если хозяева обещают починить технику или купить мебель, или жильцы намерены сделать в квартире ремонт — также обязательно должны быть задокументированы.

Составьте опись имущества с указанием его исправности — она пойдёт приложением к договору.

Все это следует сделать до подписания договора, а после не помешает его зарегистрировать его в Росреестре — так будет спокойнее обеим сторонам сделки.