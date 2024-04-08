Требуйте согласия на сдачу квартиры у всех её собственников

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Как не стать жертвой обмана при съёме квартиры

1:16
Недвижимость

Квартиру снять — не поле перейти: могут обмануть, а мероприятие это дорогостоящее, так что обида будет жесточайшей — врагу не пожелаешь.

Как не стать жертвой обмана при съёме квартиры
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Лучше всего, конечно, воспользоваться услугами профессионалов. Но если же вы твёрдо намерены заниматься этим самостоятельно, держите несколько важных советов.

Найдя подходящий вариант, обязательно проверьте правоустанавливающие документы на жилплощадь — они должны быть в оригиналах, а не в копиях.

Убедитесь, что все собственники квартиры согласны её сдать. Для этого они должны присутствовать при подписании договора, либо их представители с нотариально заверенной доверенностью.

Узнайте, нет ли задолженности по коммунальным платежам. Если есть — договоритесь о её погашении и, если вы взяли это на себя, добавьте в договор соответствующий пункт.

Другие дополнительные договорённости — например, если хозяева обещают починить технику или купить мебель, или жильцы намерены сделать в квартире ремонт — также обязательно должны быть задокументированы.

Составьте опись имущества с указанием его исправности — она пойдёт приложением к договору.

Все это следует сделать до подписания договора, а после не помешает его зарегистрировать его в Росреестре — так будет спокойнее обеим сторонам сделки.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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