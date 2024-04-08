Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как миллионы спонсируют свою смерть? Нарколог Шуров про электронные сигареты
Китай подтвердил намеренье вести диалог с обоими сторонами конфликта на Украине
Владимир Путин получает всю актуальную информацию о наводнении на Южном Урале
Сваха Роза Сябитова уверена, что Лере Кудярвцевой не нужно спасать свой брак
Физик Шишкина опровергла любую мистику в солнечном затмении 8 апреля
Джанет Йеллен пообещала Китаю прозрачные меры в области нацбезопасности
СМИ: США боятся обозначать "красные линии" в отношениях с КНР
Трихолог Васильева рассказала, что патологическим является выпадение более 10% от общего объёма волос
Священник Бандин объяснил запрет на поминание домашних животных
Кто может не выплачивать ипотеку: несколько важных условий

Названы категории россиян с правом на ипотечные каникулы

1:04
Недвижимость

Потеря работы, инвалидность или длительный больничный дают право на временную приостановку платежей по ипотеке или их уменьшение, сообщил эксперт по недвижимости Игорь Капустин.

Названы категории россиян с правом на ипотечные каникулы
Фото: Mos.ru

Он уточнил NEWS.ru условия ипотечных каникул.

Право на ипотечные каникулы даётся только один раз тем, у кого ипотечное жильё — единственное, а сумма долга не превышает 15 миллионов рублей.

Любой подходящий под эти условия гражданин РФ, имеющий обязательства по действующему кредитному договору, может попросить о приостановке платежей в случае ухудшения своего материального положения по следующим причинам:

  • потеря работы,
  • инвалидность I или II группы,
  • временная нетрудоспособность (больничный) сроком более двух месяцев подряд,
  • снижение среднемесячного дохода более чем на 30%,
  • увеличение количества иждивенцев и снижение среднемесячного дохода у заёмщика более чем на 20%,
  • чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера.

Максимальный срок приостановки выплат — до шести месяцев.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Как победить монилиоз на яблонях
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
В Часове Яре морпехи ВС РФ захватывают опорники, в город брошены остатки "Азова"* Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Последние материалы
Экс-президент США посетовал на мигрантов из "неблагополучных" стран
SHOT: у актёра Александра Домогарова диагностировали проблемы с позвоночником
Теннисист Медведев рассказал, что контролирует эмоции на поле
Вертинская в "Человеке-амфибии" на самом деле не похожа на Гуттиэре из романа Беляева
Financial Times: Европейская оборонная промышленность зависит от КНР
Джеймс Вэнс считает неправильным оказание помощи Киеву без защиты границы США
The Lancet опубликовал рейтинг заболеваний, приводящих к смерти последние 30 лет
Тройная ошибка: что водителям следует избегать на дорогах
Почему не виден эффект: как на самом деле работает коллаген и почему он вам нужен
Как приготовить вкусно цветную капусту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников