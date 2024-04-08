Кто может не выплачивать ипотеку: несколько важных условий

Названы категории россиян с правом на ипотечные каникулы

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Потеря работы, инвалидность или длительный больничный дают право на временную приостановку платежей по ипотеке или их уменьшение, сообщил эксперт по недвижимости Игорь Капустин.

Фото: Mos.ru

Он уточнил NEWS.ru условия ипотечных каникул.

Право на ипотечные каникулы даётся только один раз тем, у кого ипотечное жильё — единственное, а сумма долга не превышает 15 миллионов рублей.

Любой подходящий под эти условия гражданин РФ, имеющий обязательства по действующему кредитному договору, может попросить о приостановке платежей в случае ухудшения своего материального положения по следующим причинам:

потеря работы,

инвалидность I или II группы,

временная нетрудоспособность (больничный) сроком более двух месяцев подряд,

снижение среднемесячного дохода более чем на 30%,

увеличение количества иждивенцев и снижение среднемесячного дохода у заёмщика более чем на 20%,

чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера.

Максимальный срок приостановки выплат — до шести месяцев.