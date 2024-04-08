Кто может не выплачивать ипотеку: несколько важных условий

Потеря работы, инвалидность или длительный больничный дают право на временную приостановку платежей по ипотеке или их уменьшение, сообщил эксперт по недвижимости Игорь Капустин.
Он уточнил NEWS.ru условия ипотечных каникул.
Право на ипотечные каникулы даётся только один раз тем, у кого ипотечное жильё — единственное, а сумма долга не превышает 15 миллионов рублей.
Любой подходящий под эти условия гражданин РФ, имеющий обязательства по действующему кредитному договору, может попросить о приостановке платежей в случае ухудшения своего материального положения по следующим причинам:
Максимальный срок приостановки выплат — до шести месяцев.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.