Долгосрочная аренда жилья резко подорожала: названы самые дорогие города

За год долгосрочная аренда жилья подорожала в среднем на 16%, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимости".
Аналитики сервиса изучили динамику рынка аренды квартир на основе данных по 33 крупным городам РФ. Цены на съём квартиры выросли везде.
Меньше всего:
Наибольшее подорожание отмечено в Барнауле — средняя арендная ставка подросла на 56% до 25 тысяч рублей в месяц.
Самая дорогая аренда квартир в Москве (85 тысяч, рост + 42%) и Сочи. Самая дешёвая — в Брянске (15 тысяч рублей в месяц) и Кирове (16 тысяч рублей).
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