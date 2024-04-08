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Долгосрочная аренда жилья резко подорожала: названы самые дорогие города

В России арендная плата за съёмную квартиру выросла на 16% за год

1:00
Недвижимость

За год долгосрочная аренда жилья подорожала в среднем на 16%, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимости".

В России арендная плата за съёмную квартиру выросла на 16% за год
Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов is licensed under Public domain

Аналитики сервиса изучили динамику рынка аренды квартир на основе данных по 33 крупным городам РФ. Цены на съём квартиры выросли везде.

Меньше всего:

  1. в Севастополе — на 9% до 25 тысяч рублей в месяц;
  2. в Ростове-на-Дону — на 13% до 26 тысяч рублей;
  3. в Сочи — на 14% до 40 тысяч рублей.

Наибольшее подорожание отмечено в Барнауле — средняя арендная ставка подросла на 56% до 25 тысяч рублей в месяц.

Самая дорогая аренда квартир в Москве (85 тысяч, рост + 42%) и Сочи. Самая дешёвая — в Брянске (15 тысяч рублей в месяц) и Кирове (16 тысяч рублей).

Ранее эксперты прогнозировали, что стоимость съёмного жилья достигла потолка и дальше расти не будет.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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