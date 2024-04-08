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В России хотят заменить бумажные квитанции за услуги ЖКХ электронными

"Известия": в России хотят ввести электронные квитанции за услуги ЖКХ

1:42
Недвижимость

В России хотят заменить бумажные квитанции за услуги ЖКХ электронными — соответствующее предложение Госдуму внесли депутаты заксобрания Краснодарского края, пишут "Известия" в понедельник.

"Известия": в России хотят ввести электронные квитанции за услуги ЖКХ
Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Авторы инициативы аргументируют её растущими расходами на печать платёжек и экологическими соображениями — они подсчитали, что если хотя бы половина жителей региона откажется от бумажных счетов, за год это сбережёт более 130 деревьев.

Комиссия ГД по обеспечению жилищных прав граждан, одобрившая законопроект, привела ещё один аргумент: плательщики часто не проживают в той квартире, за которую выставляются счета. Получение квитанций в любой точке мира повысит собираемость платежей, надеется первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от ЛДПР Владимир Кошелев.

Указано также, что инициатива не противоречит решению пленума Верховного суда, в соответствии с которым жильцов не могут обязать платить только по бумажной квитанции или исключительно по электронной.

"Хорошо, если у граждан появится возможность выбирать, какой способ оплаты для них предпочтительнее. Не случайно Конституционный суд в своем определении отметил, что появление электронной формы платежек создаст условия для исполнения обязательств плательщиками", — комментирует зампред комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат от "Единой России" Светлана Разворотнева.

Новшество будет принято на ура современными россиянами, привыкшими всё оплачивать при помощи гаджетов, уверен глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов. Но более консервативному старшему поколению надо оставить выбор, добавил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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