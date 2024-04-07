3 случая, когда натяжные потолки противопоказаны: преимущества и недостатки, о которых вам следует знать

Топ-3 случая, когда натяжные потолки не нужны

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Большинство людей выбирают натяжные потолки из-за их красоты. Однако дизайнер Юлия Тычино рекомендует не придавать столь большого значения только внешнему виду и обратить внимание на недостатки таких конструкций.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

В незаправляемом помещении, особенно в загородном доме, где зимой никто не проживает, лучше рассмотреть другие варианты отделки потолка, так как при низких температурах пленка ПВХ может потерять свою эластичность и даже трескаться.

Натяжные потолки не подходят для очень больших помещений, так как со временем они могут начать провисать, что отрицательно скажется на их эстетическом внешнем виде.

Также стоит избегать использования натяжных потолков в помещениях с низкими потолками, где высота составляет менее 2,5 метров, так как они сделают помещение еще ниже на 10-15 см.