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Анализ рынка недвижимости в Москве: вызовы и перспективы льготной ипотеки — экспертное мнение

Удачное ли сейчас время для покупки квартиры в Москве — ответ неоднозначный

2:07
Недвижимость » Аналитика

Эксперт в области недвижимости и частный инвестор Владимир Жоков поделился своим мнением о текущей ситуации на рынке жилья и недостатках программы льготной ипотеки. 

Удачное ли сейчас время для покупки квартиры в Москве — ответ неоднозначный
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Жоков выделяет две основные сферы рынка жилья: первичный, где действуют программы льготной ипотеки, и вторичный, где таких программ нет.

На первичном рынке банки стали ставить более строгие условия для одобрения ипотечных кредитов, независимо от того, является ли ипотека семейной или государственно поддерживаемой. Это усложняет доступ к ипотеке для клиентов с низким доходом. Однако, у клиентов с высоким первоначальным взносом и наличием ранее погашенной ипотеки шансы на получение кредита повышаются, особенно в банках "Дом.РФ" и Альфа-банке.

На вторичном рынке наблюдается замедление: с одной стороны, владельцы недвижимости, приобретенной под программу льготной ипотеки, склонны сдавать ее в аренду, что уменьшает предложение аренды. С другой стороны, покупатели сталкиваются с высокими ставками, при этом продавцы не готовы снижать цены на недвижимость.

Жоков отмечает также недостатки в самих программах льготной ипотеки. Он подчеркивает, что из-за льготных условий люди начали массово брать несколько ипотек, что привело к перегреву рынка. Кроме того, доступ к жилью становится все менее доступным для населения.

Чтобы улучшить программу, Жоков предлагает ввести ограничения на типы жилья, которые могут быть приобретены по льготной ипотеке, и распространить ее на вторичный рынок в регионах, где новостроек мало. Он также высказывает мнение о возможности введения дополнительных критериев скоринга для ипотечных заемщиков, чтобы обеспечить более целевое использование выдаваемых кредитов.

Вопрос о разблокировке активов также обсуждался с председателем совета директоров ассоциации "НП РТС" Анатолием Григорьевичем Гавриленко. Согласно указу президента, российские инвесторы смогут обменивать свои заблокированные активы на средства, находящиеся на специальных счетах, что должно способствовать росту доверия на фондовом рынке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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