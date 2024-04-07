В период с 2014 по 2023 год жители столицы и представители бизнеса приобрели от города почти 870 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в четверг, 4 апреля.
По его словам, включение городской недвижимости в экономический оборот решает несколько задач одновременно. Например, приобретенные помещения предприниматели используют для запуска новых или расширения существующих бизнесов, что способствует развитию столичной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.
"С 2014 года город реализовал более 9,2 тысяч объектов общей площадью почти 870 тысяч квадратных метров", — подчеркнул представитель мэрии.
Если 10 лет назад было приватизировано 217 нежилых объектов, то в 2023 году их количество выросло уже до около трех тысяч. Рост объемов продаж городской недвижимости стал возможным благодаря автоматизации процессов торгов, внедрению электронного подписания договоров и введению дополнительных методов продаж.
В 2023 году инвесторы арендовали более пяти гектаров земли для строительства коммерческих объектов по итогам торгов. На предоставленных городом участках предприниматели развивают столичную инфраструктуру, строя магазины, транспортные предприятия и жилье.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.