Экономический бум: московская недвижимость востребована среди предпринимателей, обогативших город на 870 тыс. кв. метров

Москвичи приобрели более 9000 объектов недвижимости за 10 лет

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В период с 2014 по 2023 год жители столицы и представители бизнеса приобрели от города почти 870 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в четверг, 4 апреля.

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По его словам, включение городской недвижимости в экономический оборот решает несколько задач одновременно. Например, приобретенные помещения предприниматели используют для запуска новых или расширения существующих бизнесов, что способствует развитию столичной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.

"С 2014 года город реализовал более 9,2 тысяч объектов общей площадью почти 870 тысяч квадратных метров", — подчеркнул представитель мэрии.

Если 10 лет назад было приватизировано 217 нежилых объектов, то в 2023 году их количество выросло уже до около трех тысяч. Рост объемов продаж городской недвижимости стал возможным благодаря автоматизации процессов торгов, внедрению электронного подписания договоров и введению дополнительных методов продаж.

В 2023 году инвесторы арендовали более пяти гектаров земли для строительства коммерческих объектов по итогам торгов. На предоставленных городом участках предприниматели развивают столичную инфраструктуру, строя магазины, транспортные предприятия и жилье.