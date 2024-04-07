Ипотека под 8% отменяется: как это отразится на ценах на жилье в Москве

Максим Чурилов, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate, утверждает, что отмена государственной ипотечной программы с 8% ставкой не окажет влияния на цены на жилье в Москве. Он объясняет это тем, что лимиты на льготные жилищные кредиты были сокращены до 6 миллионов рублей.
Эксперты отмечают, что в настоящее время в столице практически невозможно найти жилье по такой низкой цене, поэтому отмена данной ипотечной программы не повлияет на общую стоимость недвижимости. Единственные изменения, которые могут произойти, связаны с временным возрастанием спроса из-за возникновения ажиотажа среди населения, однако после 1 июля спрос вновь снизится.
Напоминаем, что после 1 июля адресные программы льготного жилищного кредитования будут продлены.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.