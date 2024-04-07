Почему сейчас идеальное время для покупки дачи в Московской области: загородная недвижимость в Подмосковье

Есть ли смысл покупать дачу в Подмосковье весной 2024 года

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Рассматриваем возможные изменения в спросе, предложении и ценах на дачи на загородном рынке Московской области в ближайшие месяцы.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

Весна часто считается оптимальным временем для приобретения дачи. После зимы на рынке появляется больше ликвидных предложений, позволяя покупателям оценить варианты более объективно: проверить состояние участка после схода снега, обследовать подъездные пути к СНТ и другие аспекты, которые сложно оценить зимой.

Эксперты рынка недвижимости отмечают изменения в предложении, спросе и ценах на дачи в Московской области и обсуждают целесообразность покупки дачи весной или летом 2024 года.

Предложение ожидается увеличение в начале сезона, а затем сокращение. В марте 2023 года объем предложения дач в Московской области сократился на 2,4% по сравнению с предыдущим годом, что связывают с неоптимальным временем продажи в зимний период. Весной ожидается временный рост предложения из-за возвращения собственников на рынок, но к лету он начнет сокращаться, так как наиболее привлекательные объекты будут уже куплены.

Спрос на дачи ожидается увеличение в течение весны и лета. В марте текущего года спрос уже увеличился на 10% по сравнению с февралем. Эксперты отмечают, что интерес к загородной недвижимости всегда растет в начале весны и продолжает увеличиваться в течение сезона.

Цены на дачи, вероятно, также начнут постепенно расти. Средняя стоимость дач в Подмосковье в марте 2024 года была немного выше, чем в предыдущие месяцы, что может указывать на начало подъема цен. Эксперты предполагают, что цены могут продолжить расти в течение весны и лета, особенно в высокий сезон.

Покупка дачи весной имеет свои плюсы и минусы. Она позволяет сделать выбор из более широкого ассортимента объектов, однако сопровождается риском повышения цен во второй половине мая. Поэтому многие эксперты рекомендуют совершать сделки в апреле, чтобы избежать увеличения цен и повышенного спроса в летний период.