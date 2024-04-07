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Как создать домашний тренажерный уголок без потери стиля: советы эксперта

Как обустроить уютный спортивный уголок

1:13
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Пандемия коронавируса изменила многие привычки и потребности людей, включая возможность посещения тренажерных залов из-за риска заражения. Многие прибегли к решению оборудовать собственный спортивный уголок дома, сохраняя при этом гармонию интерьера.

Как обустроить уютный спортивный уголок
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, поделилась рекомендациями по созданию уютного тренажерного пространства в домашних условиях.

Во-первых, выберите подходящее место. В частном доме это может быть уютный уголок на балконе или даже в спальне, в то время как в квартире каждый квадратный метр играет роль.

Во-вторых, обратите внимание на функциональность. В ограниченном пространстве важно выбирать компактное оборудование, которое легко спрятать или использовать по максимуму.

В-третьих, учтите потребности и возможности всех членов семьи. В зависимости от возраста и физической подготовки это может быть кардиотренажер, турник или даже просто йога-коврик.

Наконец, не забывайте организовать удобное хранение спортивного инвентаря и продумать расписание тренировок.

Следуя этим простым советам, можно вести активный образ жизни, не покидая дома, и при этом сохранить стиль интерьера.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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