Стимулирование рождаемости через ипотеку: какие изменения ждут участников программы

Семейную ипотеку может перейти на вторичный рынок

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Программа "Семейная ипотека" будет продлена до 2030 года, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Он отметил, что уже около миллиона российских семей воспользовались этой программой. По его словам, есть регионы, где недостаточно строят жилую недвижимость, что ограничивает возможности использования семейной ипотеки, поскольку она сейчас предоставляется только для покупки жилья в новостройках. Аксаков предложил расширить льготную программу на вторичный рынок в некоторых регионах.

Спикер также отметил, что Госдума работает над механизмами стимулирования рождаемости в некоторых регионах, включая использование ипотеки. По его словам, в обновленной программе могут быть учтены нормы, разрешающие участникам семейной ипотеки покупать квартиры на вторичном рынке в регионах с нехваткой жилья. Кроме того, разрабатываются подходы, которые будут способствовать увеличению рождаемости в этих регионах, возможно, через льготы, связанные с семейной ипотекой.

Аксаков подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных параметрах программы. Новые подходы и условия все еще обсуждаются в правительстве.