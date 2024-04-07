Российские специалисты придумали, как избавиться от залежей доменного шлака. Из него можно делать "вечные" кирпичи

Учёные университета имени В. И. Вернадского сделали прочную и долговечную тротуарную плитку и кирпич, в которых совсем нет цемента и других вяжущих компонентов. В технологии их производства был использован только шлак металлургических предприятий. Сама методика производства инновационных материалов заключается в том, что вместо традиционных технологий использовалась искусственная карбонизация.
К слову, шлак на металлургических предприятиях накапливается в огромных количествах, по сути является отходом производства. По подсчётам в России, по состоянию на сегодня, накоплено 500 миллионов тонн шлака. Само по себе сырьё уникальное. В шлаке есть минералы, которые при взаимодействии с углекислым газом образуют прочное и водонерастворимое соединение.
Учёные отметили, что вся сложность изготовления уникальной тротуарной плитки и кирпича в том, что требуются специальные условия — карбонизационные камеры. В этих камерах шлак подвергается воздействию очень высоких температур и высокому давлению. В результате на выходе — сверхпрочный, почти "вечный" кирпич или тротуарная плитка. Учёные также рассказали, что в производстве требуется ещё и углекислый газ, который берётся из промышленных выбросов. Это по их мнению, большой плюс так как снижается негативное воздействие выбросов на окружающую среду.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.