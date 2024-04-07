В НАТО выделили 160 млн евро для Латвии. Деньги пойдут на военный порт

В Латвии восстановят военный порт построенный при Александре III

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Стало известно, что в Латвии намерены возродить заложенный ещё при Александре III военный порт. Профинансирует данный проект НАТО, альянс выделяет на эти цели 160 млн евро. О возрождении военного порта сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

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"НАТО выделит более 160 млн евро на развитие военного порта в Лиепае. Решение по бывшему военному городку Каросты уже принято. На эти средства будут возведены новые опоры, построится вспомогательная инфраструктура, будут проведены работы по углублению дна", — пост Андриса Спрудс в соцсети Х.

Напомним, что порт в Лиепае начали строить ещё в 1890 году по приказу Александра III. В советское время Кароста являлся закрытой территорией. В последние годы военный городок использовался как туристический объект. Что касается возрождения военного порта, то министр обороны Латвии заявил, что таким образом улучшится обороноспособность страны.