В НАТО выделили 160 млн евро для Латвии. Деньги пойдут на военный порт

Стало известно, что в Латвии намерены возродить заложенный ещё при Александре III военный порт. Профинансирует данный проект НАТО, альянс выделяет на эти цели 160 млн евро. О возрождении военного порта сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
"НАТО выделит более 160 млн евро на развитие военного порта в Лиепае. Решение по бывшему военному городку Каросты уже принято. На эти средства будут возведены новые опоры, построится вспомогательная инфраструктура, будут проведены работы по углублению дна", — пост Андриса Спрудс в соцсети Х.
Напомним, что порт в Лиепае начали строить ещё в 1890 году по приказу Александра III. В советское время Кароста являлся закрытой территорией. В последние годы военный городок использовался как туристический объект. Что касается возрождения военного порта, то министр обороны Латвии заявил, что таким образом улучшится обороноспособность страны.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.