Как выбрать идеальную кровать для детской комнаты: советы эксперта

Важным элементом в детской комнате является безусловно кровать. Многие родители стараются угодить своим детям, выбирая мебель с яркими цветами и необычными формами, например, в виде машинок или животных.

Фото: commons.wikimedia.org by Alessandro Zangrilli is licensed under public domain