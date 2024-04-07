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Как выбрать идеальную кровать для детской комнаты: советы эксперта

Почему кровать в виде машинки не лучший выбор

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Важным элементом в детской комнате является безусловно кровать. Многие родители стараются угодить своим детям, выбирая мебель с яркими цветами и необычными формами, например, в виде машинок или животных.

Почему кровать в виде машинки не лучший выбор
Фото: commons.wikimedia.org by Alessandro Zangrilli is licensed under public domain

Однако, эксперт Юлия Тычино считает, что это не всегда правильно, и вот почему.

Во-первых, дети очень быстро растут, и их предпочтения меняются со временем. Если сегодня ребенок в восторге от персонажей мультфильмов, то завтра он может захотеть комнату в другом стиле, например, пиратском или принцесс.

Во-вторых, важно развивать хороший вкус у детей уже с малых лет. Поэтому вместо ярких мебельных элементов лучше выбрать простую деревянную кровать натурального цвета. Это не только выглядит эстетично, но и обеспечивает комфорт.

Для тех, кто хочет добавить разнообразия, можно рассмотреть модели кроватей, которые сменой аксессуаров могут превращаться в домики, шатры или кораблики. Такой выбор наверняка понравится вашему ребенку и избавит вас от необходимости частого ремонта.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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