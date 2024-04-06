Профессиональные советы: как выбрать идеальную подложку под ламинат

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Зачем нужна подложка под ламинат

1:20
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Все, кто решил использовать ламинат для укладки пола в своей квартире, в первую очередь должны приобрести подложку в строительном магазине.

Зачем нужна подложка под ламинат
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Эксперт и дизайнер Юлия Тычино рассказывает, для чего нужна подложка под ламинат и какие ошибки допускают при её выборе многие люди.

Подложка под ламинат представляет собой мягкий строительный материал, который обеспечивает хорошее сцепление между основой пола и ламинатом без необходимости использования гвоздей или скоб.

Она также предотвращает скрип при ходьбе и защищает пол от деформации. Кроме того, подложка помогает сохранять тепло пола, поглощать звук и обеспечивать пароизоляцию.

Однако при выборе подложки под ламинат следует избегать распространенных ошибок.

Первая ошибка заключается в том, что многие забывают включить подложку в смету ремонта, что может привести к необходимости покупки самого дешевого варианта, когда все деньги уже потрачены.

Вторая ошибка - попытка использовать подложку для исправления значительных дефектов пола. Большинство подложек могут нивелировать только перепады высоты до 2 мм.

Третья ошибка - покупка подложки у непроверенных продавцов или производителей, особенно если речь идет о полиэтиленовой подложке, которая может потерять свои свойства под действием прямого солнечного света.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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