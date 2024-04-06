Профессиональные советы: какие обои подходят для маленьких гостиных

Как правильно выбрать обои для гостиной

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вы задумываетесь о том, как освежить интерьер гостиной, то советы по выбору обоев для этого помещения пригодятся вам в самый раз.

Фото: Flickr by liz west is licensed under CC BY 2.0

Согласно информации от ADVICE. NEWS, на данный момент на пике популярности следующие тенденции: использование натуральных материалов, применение геометрических узоров, тропический стиль, включение металлических оттенков и абстрактных узоров.

При выборе обоев следует учитывать размеры комнаты. Для небольших помещений лучше выбирать обои с мелким рисунком, так как крупный узор может визуально уменьшить пространство.

Если окна гостиной выходят на юг, для придания простора рекомендуется выбирать светлые прохладные оттенки. В случае, если гостиная ориентирована на север, предпочтение отдается светлым оттенкам в теплых тонах для создания уюта.

Оптимальными цветами и текстурами для натуральных обоев являются бежевые, коричневые, серые и другие оттенки, вдохновленные природой.

Белый цвет всегда остается актуальным и отлично подходит в качестве фона: при смене мебели не потребуется подбирать ее под цвет обоев.

Для создания уютной атмосферы рекомендуется использовать классические цвета, такие как бежевый, серый и белый. Они придают помещению спокойствия и гармонии. Если же целью является создание ощущения тепла и уюта, можно воспользоваться теплыми цветами, такими как оранжевый, красный и желтый.

Что касается выбора обоев, которые всегда будут в тренде, рекомендуется обратить внимание на флизелиновые обои. Флизелин представляет собой нетканое полотно изготовленное из целлюлозных и текстильных волокон. Он устойчив к влаге, не дает усадки и скрывает мелкие трещины. Такие обои могут быть использованы на различных поверхностях, таких как бетон, кирпич, старая краска и гипсокартон.