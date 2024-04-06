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Топ-5 секретов: оптимальный дизайн гостиной с учетом размещения телевизора

Топ-5 ошибок, при размещении телевизора в гостиной

1:42
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Трудно представить гостиную без телевизора. Как сказал один известный персонаж из советского мультфильма, это ключевой элемент интерьера.

Топ-5 ошибок, при размещении телевизора в гостиной
Фото: flickr.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако наличие телевизора в гостиной может негативно сказаться на общем впечатлении от дизайна помещения. Эксперты выявили основные ошибки, которые часто допускаются в домашнем интерьере.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась советами по внедрению телевизора в уютную гостиную.

  1. Первая ошибка: сделать телевизор центром внимания.
    Телевизор уже давно перестал быть предметом роскоши. Современная техника функциональна и компактна, и не стоит выделять ее как основной акцент в помещении.

  2. Вторая ошибка: неуместные размеры.
    Современные модели телевизоров поражают своими габаритами, и экран почти на всю стену может исказить пространство гостиной. Важно выбрать размер экрана, который органично впишется в интерьер.

  3. Третья ошибка: неправильная высота размещения.
    Иногда телевизор устанавливают на тумбы, но чаще всего его вешают на стену. Идеальная высота размещения — на уровне глаз при просмотре с дивана, поэтому важно выбрать правильное положение при монтаже.

  4. Четвертая ошибка: использование специальной тумбы под телевизор.
    Это уже устаревший вариант. Вместо этого можно использовать комод, столик или другую мебель для размещения техники.

  5. Пятая ошибка: телевизор как "черное пятно".
    В выключенном состоянии телевизор может выглядеть как черный прямоугольник, портя общий вид интерьера. Дизайнеры предлагают вписывать телевизор среди картин, фотографий и других декоративных элементов.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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