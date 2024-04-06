Топ-5 секретов: оптимальный дизайн гостиной с учетом размещения телевизора

Топ-5 ошибок, при размещении телевизора в гостиной

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Трудно представить гостиную без телевизора. Как сказал один известный персонаж из советского мультфильма, это ключевой элемент интерьера.

Фото: flickr.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако наличие телевизора в гостиной может негативно сказаться на общем впечатлении от дизайна помещения. Эксперты выявили основные ошибки, которые часто допускаются в домашнем интерьере.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась советами по внедрению телевизора в уютную гостиную.

Первая ошибка: сделать телевизор центром внимания.

Телевизор уже давно перестал быть предметом роскоши. Современная техника функциональна и компактна, и не стоит выделять ее как основной акцент в помещении. Вторая ошибка: неуместные размеры.

Современные модели телевизоров поражают своими габаритами, и экран почти на всю стену может исказить пространство гостиной. Важно выбрать размер экрана, который органично впишется в интерьер. Третья ошибка: неправильная высота размещения.

Иногда телевизор устанавливают на тумбы, но чаще всего его вешают на стену. Идеальная высота размещения — на уровне глаз при просмотре с дивана, поэтому важно выбрать правильное положение при монтаже. Четвертая ошибка: использование специальной тумбы под телевизор.

Это уже устаревший вариант. Вместо этого можно использовать комод, столик или другую мебель для размещения техники. Пятая ошибка: телевизор как "черное пятно".

В выключенном состоянии телевизор может выглядеть как черный прямоугольник, портя общий вид интерьера. Дизайнеры предлагают вписывать телевизор среди картин, фотографий и других декоративных элементов.