Простые способы сделать потолки выше: оптимизация пространства

Те, кто беспокоится о том, можно ли визуально увеличить высоту потолков, могут быть уверены: эксперт дизайна Юлия Тычино подтверждает, что это возможно, и предлагает несколько способов достижения желаемого эффекта.
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Добавление канта на потолке Этот элемент привлекает внимание к верхней части помещения, создавая впечатление увеличения высоты потолка.
Покраска потолочного плинтуса Покраска плинтуса в тот же цвет, что и стены, может зрительно увеличить высоту потолков, однако важно учитывать пропорции и конфигурацию помещения, чтобы избежать противоположного эффекта.
Покраска потолка Рассмотрите вариант окраски потолочного полотна в тот же цвет, что и стены в помещении, чтобы создать впечатление единого пространства.
Использование правильной мебели В выборе мебели для создания визуального эффекта высоких потолков предпочтение отдается встроенной мебели, достигающей до самого потолка или карниза.