Простые способы сделать потолки выше: оптимизация пространства

Как визуально увеличить высоту потолков

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Те, кто беспокоится о том, можно ли визуально увеличить высоту потолков, могут быть уверены: эксперт дизайна Юлия Тычино подтверждает, что это возможно, и предлагает несколько способов достижения желаемого эффекта.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli is licensed under CC0

Добавление канта на потолке

Этот элемент привлекает внимание к верхней части помещения, создавая впечатление увеличения высоты потолка. Покраска потолочного плинтуса

Покраска плинтуса в тот же цвет, что и стены, может зрительно увеличить высоту потолков, однако важно учитывать пропорции и конфигурацию помещения, чтобы избежать противоположного эффекта. Покраска потолка

Рассмотрите вариант окраски потолочного полотна в тот же цвет, что и стены в помещении, чтобы создать впечатление единого пространства. Использование правильной мебели

В выборе мебели для создания визуального эффекта высоких потолков предпочтение отдается встроенной мебели, достигающей до самого потолка или карниза.