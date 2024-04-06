Простые способы сделать потолки выше: оптимизация пространства

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Как визуально увеличить высоту потолков

0:57
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Те, кто беспокоится о том, можно ли визуально увеличить высоту потолков, могут быть уверены: эксперт дизайна Юлия Тычино подтверждает, что это возможно, и предлагает несколько способов достижения желаемого эффекта.

Как визуально увеличить высоту потолков
Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli is licensed under CC0
  1. Добавление канта на потолке
    Этот элемент привлекает внимание к верхней части помещения, создавая впечатление увеличения высоты потолка.

  2. Покраска потолочного плинтуса
    Покраска плинтуса в тот же цвет, что и стены, может зрительно увеличить высоту потолков, однако важно учитывать пропорции и конфигурацию помещения, чтобы избежать противоположного эффекта.

  3. Покраска потолка
    Рассмотрите вариант окраски потолочного полотна в тот же цвет, что и стены в помещении, чтобы создать впечатление единого пространства.

  4. Использование правильной мебели
    В выборе мебели для создания визуального эффекта высоких потолков предпочтение отдается встроенной мебели, достигающей до самого потолка или карниза.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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