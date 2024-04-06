Этой плитке не место в ванной: только вызовет насмешку

Внимание при оформлении ванной комнаты следует сосредоточить на отделочных материалах, которые намного сложнее заменить, чем, например, шторки или коврик.
Согласно мнению эксперта, дизайнера Юлии Тычино, лучшим выбором будет базовая отделка, которая останется актуальной на протяжении многих лет. Это может быть однотонная керамическая плитка нейтрального цвета с добавлением акцентов.
Некоторые типы плитки не соответствуют этой базовой концепции. Например, плитка с рисунком, которая ассоциируется с прошлым временем, вызывая ассоциации с эпохой СССР, когда такая отделка была популярна.
Также не подходит плитка в стиле loft, так как в ванной комнате важна спокойная и расслабляющая атмосфера, и грубые текстуры, наподобие кирпичей или деревянных ящиков, могут нарушить это впечатление. Вместо этого можно рассмотреть плитку с текстурой бетона или керамогранит под дерево, чтобы добавить нотки индустриализма.
Кислотные оттенки также не рекомендуются для интерьера ванной комнаты, поскольку они могут быть слишком яркими и быстро наскучить. Вместо этого стоит использовать глубокие или пастельные тона в качестве акцентов.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.