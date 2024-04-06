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Этой плитке не место в ванной: только вызовет насмешку

Какой плитке не место в Вашей ванной

1:13
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Внимание при оформлении ванной комнаты следует сосредоточить на отделочных материалах, которые намного сложнее заменить, чем, например, шторки или коврик.

Какой плитке не место в Вашей ванной
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous is licensed under CC-BY-3.0

Согласно мнению эксперта, дизайнера Юлии Тычино, лучшим выбором будет базовая отделка, которая останется актуальной на протяжении многих лет. Это может быть однотонная керамическая плитка нейтрального цвета с добавлением акцентов.

Некоторые типы плитки не соответствуют этой базовой концепции. Например, плитка с рисунком, которая ассоциируется с прошлым временем, вызывая ассоциации с эпохой СССР, когда такая отделка была популярна.

Также не подходит плитка в стиле loft, так как в ванной комнате важна спокойная и расслабляющая атмосфера, и грубые текстуры, наподобие кирпичей или деревянных ящиков, могут нарушить это впечатление. Вместо этого можно рассмотреть плитку с текстурой бетона или керамогранит под дерево, чтобы добавить нотки индустриализма.

Кислотные оттенки также не рекомендуются для интерьера ванной комнаты, поскольку они могут быть слишком яркими и быстро наскучить. Вместо этого стоит использовать глубокие или пастельные тона в качестве акцентов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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