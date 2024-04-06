Сбербанк возобновляет программу 'Ипотека для IT": условия и возможности

Сбер возобновил выдачу IT-ипотеки

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пресс-служба Сбербанка объявила о возобновлении выдачи кредитов по программе "Ипотека для ИТ". Согласно сообщению, начиная с 5 апреля, клиентам доступна возможность воспользоваться этой льготной программой через Домклик. Условия программы включают ставку в 5%, минимальный первоначальный взнос от 20,1% и максимальный срок кредита до 30 лет.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Как отмечает первый зампредседателя правления Сбербанка, Кирилл Царев, программа становится всё более популярной среди клиентов банка. С момента её запуска в мае 2022 года наблюдается рост спроса: количество сделок увеличилось с нескольких сотен до нескольких тысяч в месяц к 2023 году.

В ходе последних действий правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении общего лимита средств на льготные ипотечные кредиты для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, что увеличило общий лимит до 700 миллиардов рублей. На текущий момент через программу было выдано более 56 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 500 миллиардов рублей.

В свою очередь, ВТБ также объявил о планах возобновить выдачу IT-ипотеки с 8 апреля на прежних условиях.

Программа "Ипотека для ИТ" была запущена правительством в 2022 году и предназначена для сотрудников аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Под её условия попадают кредиты с льготной ставкой до 5% годовых. Максимальная сумма кредита, субсидируемого государством, составляет 18 миллионов рублей для регионов-миллионников и 9 миллионов рублей для остальных регионов.