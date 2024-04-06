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Нужен ли ковер в спальню: как выбрать и украсить спальню

Нужен ли ковер в спальню — и да и нет

1:33
Недвижимость » Дизайн и интерьер

С одной стороны, ковер на полу выполняет функцию пылесборника. Если его расположить в спальне, то во время сна придется вдыхать пыль, скопившуюся в нем.

Нужен ли ковер в спальню — и да и нет
Фото: English Wikipedia by GuateRob is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Тем не менее, в зимнее утро хочется вставать на мягкий ворс, а не на холодный пол. Ведь натаптывать тапочки утром, особенно в полусонном состоянии, далеко не всегда удается с первого раза.

Юлия Тычино, эксперт в области дизайна, поделилась советами по выбору ковра для спальни и его укладке.

Наиболее популярны ковровые дорожки, которые можно расположить со всех сторон кровати.
Они легко чистятся, и в случае необходимости не требуется перемещать мебель для уборки.

Тем не менее, некоторые дизайнеры считают, что использование большого ковра под кроватью также является хорошей идеей.
Такой ковер добавляет шарм спальне, выглядывая из-под кровати, словно продолжая ее образ.

Большое покрытие, в отличие от узких дорожек, также помогает снизить шум, особенно если снизу проживают шумные соседи.
Для жителей первых этажей или частных домов это также служит дополнительным слоем теплоизоляции.

Кроме того, если в спальне установлен деревянный пол или скрипучий паркет, ковер смягчит шум.

Однако стоит избегать использования большого ковра в маленьких спальнях, где он займет всю площадь от стены до стены.
Такое сочетание с кроватью может создать впечатление перегруженности пространства.

Также не рекомендуется использовать большой ковер под кроватью, если его чистка может вызвать проблемы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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