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Краска или обои — вот в чем вопрос: какой вариант лучше подойдет вашему интерьеру

Что лучше — краска или обои, поясняет эксперт дизайна и интерьера

1:53
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При переезде в новое жилье стоится столкнуться с выбором между покраской стен или поклейкой обоев. Этот выбор становится гораздо проще, если понимать преимущества и недостатки каждого варианта.

Что лучше — краска или обои, поясняет эксперт дизайна и интерьера
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil is licensed under CC0

Нет единого мнения о том, что обои устарели и стильно красить стены. Часто обои предпочтительнее краски.

Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, поделилась своим видением плюсов и минусов обоев и краски при ремонте.

Обои

Плюсы
Выбор обоев оправдан, особенно когда можно выбрать вариант, который можно покрасить. Это идеальный вариант, так как не требуется подготовка стен.

Это также предпочтительный вариант для новоселов, пока дом не устаканится.

Поклейка обоев проще и дешевле, чем подготовка стен к покраске.

Недостатки
Основной недостаток заключается в том, что неопытные могут оставить видимые швы и другие дефекты при поклейке обоев.

Иногда бывает сложно подобрать подходящий цвет и рисунок.

Краска

Плюсы
Модным стало красить стены в стиле минимализма. Это придает интерьеру стильный вид, а широкий выбор цветов позволяет создавать уникальные сочетания.

Если есть запас краски, можно легко замаскировать любые повреждения на стене. В случае с обоями придется менять покрытие, и все равно останутся следы.

Перекрасить стены проще, чем переклеивать обои.

Недостатки
Подготовка стен к покраске сложна и дорога. Если обои скрывают неровности, то при покраске они становятся видны.

Это также не лучший выбор для новых домов, которые могут усаживаться в течение некоторого времени после постройки, что может привести к трещинам на стенах.

Вывод
Нельзя сказать, что обои — это всегда бюджетный вариант ремонта, а краска — решение всех проблем.

Решение следует принимать, исходя из конкретной ситуации, чтобы избежать лишних трудностей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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