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Дачные штрафы в России: как избежать наказания в 2024 году

Дачники будут жить по новым законам

1:43
Недвижимость

Во время отдыха на даче, приготовления шашлыков и утилизации мусора следует соблюдать ряд правил, чтобы избежать серьезных штрафов. В 2024 году в России вступили в силу новые нормы, касающиеся использования собственных участков и условий строительства.

Дачники будут жить по новым законам
Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Самозахват земли на дачном участке считается незаконным и подлежит наказанию в виде штрафа, который составляет от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей. Если земля не является частью общественного баланса, штраф может составить от 5 до 10 тысяч рублей.

Строительство на даче также подлежит определенным правилам. Например, расстояние между строениями должно соответствовать градостроительным нормам. Нарушение этих правил может повлечь штраф в размере до 5 тысяч рублей для граждан и до 1 миллиона рублей для должностных лиц. Владелец дачи обязан устранить нарушение после выписывания штрафа, в противном случае это может быть сделано через суд.

Мойка личного автомобиля за пределами дачного участка обойдется владельцу в 5 тысяч рублей.

Нарушения в утилизации мусора на дачном участке могут привести к штрафу до 500 тысяч рублей. Финансовая ответственность в этом случае лежит на всех членах СНТ.

При проведении огней, таких как шашлыки или костры, необходимо соблюдать противопожарные правила. Расстояние между огнем и строениями должно быть не менее 15 метров на открытой земле и 7,5 метров для металлических бочек. Несоблюдение этих правил влечет штраф до пяти тысяч рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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