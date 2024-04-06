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Восстановление: реставрация после беспилотника на Пискаревском проспекте, Санкт-Петербург

В Петербурге восстанавливают фасад дома, пострадавшего от беспилотника

2:25
Недвижимость

Пресс-служба администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга объявила о начале реставрационных работ на фасаде здания на Пискаревском проспекте, куда в начале марта проник беспилотный аппарат. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее информировал о чрезвычайной ситуации, произошедшей в двух домах в этом районе, где пострадала часть оконных конструкций на балконах. Позднее стало известно, что пострадавшим был дом № 161 на Пискаревском проспекте, где беспилотный аппарат совершил налет, повредив также соседние строения и автомобили, стоявшие неподалеку. Как сообщили администрации Красногвардейского района, к 11 марта окна в квартирах были полностью заменены.

В Петербурге восстанавливают фасад дома, пострадавшего от беспилотника
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В официальном заявлении говорится: "Работы по восстановлению фасада здания, пострадавшего от беспилотного аппарата, начались. Проведена экспертиза и составлен план восстановительных мероприятий на адресе Пискаревский проспект, дом 161".

Отмечается, что специалисты в первую очередь осматривают фасад на предмет внутренних повреждений: специализированные альпинисты демонтируют поврежденные кирпичи. Также в настоящее время готовятся временные балки для поддержки и укрепления конструкции на период восстановления. Следующим этапом планируется удаление аварийных элементов здания для подготовки к строительным работам.

Ранее было объявлено, что губернатор Беглов утвердил постановление правительства города, согласно которому предоставляется финансовая помощь собственникам и арендаторам поврежденных квартир. Сумма компенсации составляет 150 тысяч рублей на каждую квартиру первой категории повреждений, а также по 75 тысяч и 25 тысяч рублей на квартиру второй и третьей категорий соответственно. По последним данным на 30 марта, 490 человек уже получили компенсации за повреждения квартир на Пискаревском проспекте.

Отмечается, что отопление и ресурсоснабжение зданий на Пискаревском проспекте были восстановлены в первый день после инцидента. На конец марта было установлено 248 стеклопакетов в квартирах и 25 в общественных помещениях. В некоторых подъездах также заменили входные двери. Работы по ремонту квартир, восстановлению фасада, балконов и лоджий продолжаются.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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