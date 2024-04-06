Самый дорогой и самый дешёвый дома в Подмосковье — разница в цене больше чем в 21 000 раз

Самый дорогой дом в Подмосковье продаётся за 5 миллиардов рублей

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самый дорогой дом в Подмосковье нашли эксперты инвестиционной компании Garnet и рассказали об этом "Ленте.ру".

Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com) is licensed under CC0

Дворец площадью 3,3 тысячи кв. м на участке 50 соток продаётся в Одинцовском районе. Просят за него — ни много ни мало — 5 миллиардов рублей.

Самый дешёвый объект — 9-метровая дача на стандартном участке 6 соток под Орехово-Зуевом — продаётся за 230 тысяч рублей.

Таким образом, цена самой дорогостоящей и самой доступной загородной недвижимости в Московской области различается больше чем в 21 тысячу раз. А средняя стоимость составляет 14,5 миллиона рублей.

Ранее "Интерфакс-недвижимость" ознакомила читателей с топ-100 самых дорогих домов в Подмосковье. Их средняя стоимость превышает 30 миллионов долларов.