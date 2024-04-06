Кухонная дверь должна быть зеркальной, и вот почему

Кухонная дверь должна быть зеркальной, посоветовала дизайнер Юлия Тычино. На страницах сетевого издания "БелНовости" она аргументированно обосновала эту точку зрения.
Всё очень просто: зеркальные поверхности, как известно, зрительно расширяют пространство.
Кухни в большинстве квартир до обидного маленькие, теснота угнетает хозяек, у них всё валится из рук, а это и опасность ожогов, и риск отравления домочадцев приготовленными в плохом настроении яствами или, по меньшей мере, ощутимое ухудшение их вкусовых качеств.
Таким образом, зеркальная дверь решает серьёзную и распространённую проблему.
Стеклянная дверь, уже установленная на многих кухнях, с этой задачей справляется плохо, потому что в большинстве случаев за ней тёмный коридор.
Поэтому кухонную дверь лучше сменить. Только не вздумайте её вовсе снять, если у вас газовая плита — в лучшем случае, заставят переделывать, а могут и квартиру отобрать.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.