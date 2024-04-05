В рамках реновации жители 179 старых домов отпраздновали новоселье в 104 новостройках, и это только в марте

В марте 3,7 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В марте 3,7 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации, сообщил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

"За последний месяц правообладателями современного жилья в 104 новостройках стали 3,7 тысячи горожан из 179 старых домов", — уточнил он в пятницу.

Ещё 11 новостроек уже готовы принять новосёлов.

"В марте введены в эксплуатацию две новостройки в Измайлове и Перове в Восточном административном округе", — привёл примеры глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Продолжается жилищное строительство, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По её словам, на улице Оренбургской в районе Косино-Ухтомский выделено 0,56 гектара для возведения многоэтажного дома по индивидуальному проекту общей площадью более 30 тысяч кв. м.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что дома, расселяемые по программе реновации, рушат по технологии "умного сноса".