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Как легче снять со стен старые обои

Три способа снять старые обои

1:42
Недвижимость » Ремонт

Перед оклеиванием стен обоями придётся порядком повозиться, сдирая старые. "Российская газета" дала кое-какие рекомендации на эту тему.

Три способа снять старые обои
Фото: Flickr by liz west is licensed under CC BY 2.0

Прежде всего издание предупредило, что без этой неприятной процедуры, скорее всего, не обойтись. "Если слой обоев не очень толстый и вы собираетесь клеить именно бумажные (а не виниловые, флизелиновые и прочие) обои, то можно рискнуть и клеить их на старые", — поясняется в материале.

Но лучше старые обои безжалостно удалить, а то новые могут отклеиться, наверняка покроются пузырями и морщинами, и тогда весь ремонт пойдёт насмарку.

Три основных способа удаления старых обоев

Сухой

Если старые обои уже плохо держатся, надо потянуть их за уголок. Аккуратно и без рывков, иначе оторвёте вместе с штукатуркой!

Мокрый

Тёплый мыльный раствор нанесите на поверхность минут на 20, чтобы обои как следует пропитались, затем снимайте их с помощью шпателя.

Если старые обои приклеены ПВА, рецепт "растворителя" для них таков:

кусок хозяйственного мыла натереть на тёрке и вскипятить в 4 литрах воды. Можно добавить в воду 9% уксус.

В особо тяжёлых случаях можно применить средство для прочистки труб "Крот", разведя его 1:2. Но с ним нужно работать только в перчатках!

Паровой

Используйте парогенератор или утюг с функцией вертикального отпаривания.

Для работы утюгом вам понадобится помощник: один человек прикладывает к стене мокрый кусок хлопчатобумажной ткани, другой интенсивно проглаживает его на максимальной мощности.

Если на удаление старых обоев нет ни сил, ни желания, можно попробовать их покрасить.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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