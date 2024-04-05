Как легче снять со стен старые обои

Три способа снять старые обои

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Перед оклеиванием стен обоями придётся порядком повозиться, сдирая старые. "Российская газета" дала кое-какие рекомендации на эту тему.

Фото: Flickr by liz west is licensed under CC BY 2.0

Прежде всего издание предупредило, что без этой неприятной процедуры, скорее всего, не обойтись. "Если слой обоев не очень толстый и вы собираетесь клеить именно бумажные (а не виниловые, флизелиновые и прочие) обои, то можно рискнуть и клеить их на старые", — поясняется в материале.

Но лучше старые обои безжалостно удалить, а то новые могут отклеиться, наверняка покроются пузырями и морщинами, и тогда весь ремонт пойдёт насмарку.

Три основных способа удаления старых обоев

Сухой

Если старые обои уже плохо держатся, надо потянуть их за уголок. Аккуратно и без рывков, иначе оторвёте вместе с штукатуркой!

Мокрый

Тёплый мыльный раствор нанесите на поверхность минут на 20, чтобы обои как следует пропитались, затем снимайте их с помощью шпателя.

Если старые обои приклеены ПВА, рецепт "растворителя" для них таков:

кусок хозяйственного мыла натереть на тёрке и вскипятить в 4 литрах воды. Можно добавить в воду 9% уксус.

В особо тяжёлых случаях можно применить средство для прочистки труб "Крот", разведя его 1:2. Но с ним нужно работать только в перчатках!

Паровой

Используйте парогенератор или утюг с функцией вертикального отпаривания.

Для работы утюгом вам понадобится помощник: один человек прикладывает к стене мокрый кусок хлопчатобумажной ткани, другой интенсивно проглаживает его на максимальной мощности.

Если на удаление старых обоев нет ни сил, ни желания, можно попробовать их покрасить.