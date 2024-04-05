Какой должна быть температура холодной воды из крана — нашли СанПиН

Какой должна быть температура холодной воды из крана? Вопрос не праздный — если она слишком тёплая, это способствует размножению в ней микробов.
СанПиН предъявляет весьма строгие требования к питьевой водопроводной воде:
Такую воду можно пить прямо из-под крана без риска для здоровья, но нежелательно, потому что далеко не факт, что она соответствует нормативам.
Температура холодной воды может быть в пределах 3-20 °C, рекомендуется 7-12 °C. Строгих требований на этот счёт ГОСТ не устанавливает, но их могут ввести на местах.
Для измерения вышеприведённых параметров СНиП СП 30.13330.2016 принимает температуру воды равной 5 °C.
Напомним, горячая вода должна быть нагрета до 60-75 °C.
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