Какой должна быть температура холодной воды из крана — нашли СанПиН

Холодная вода из крана не должна быть теплее 20 °C

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Какой должна быть температура холодной воды из крана? Вопрос не праздный — если она слишком тёплая, это способствует размножению в ней микробов.

Фото: Администрация городского округа Котельники is licensed under public domain

СанПиН предъявляет весьма строгие требования к питьевой водопроводной воде:

отсутствие постороннего запаха и вкуса, при температуре 20 °C допустимы чуть уловимый запах или нейтральный привкус;

прозрачность, отсутствие окраски;

жёсткость — 7-10 ммоль/л;

pH — 6-9;

общая минерализация до 1000 мг/л;

окисляемость перманганатная до 5 мг/л.

Такую воду можно пить прямо из-под крана без риска для здоровья, но нежелательно, потому что далеко не факт, что она соответствует нормативам.

Температура холодной воды может быть в пределах 3-20 °C, рекомендуется 7-12 °C. Строгих требований на этот счёт ГОСТ не устанавливает, но их могут ввести на местах.

Для измерения вышеприведённых параметров СНиП СП 30.13330.2016 принимает температуру воды равной 5 °C.

Напомним, горячая вода должна быть нагрета до 60-75 °C.