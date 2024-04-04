Неужели сэкономили? Нет! Материалы в "Крокус Сити Холл" соответствовали стандартам качества

Пресс-служба Crocus Group заявила, что материалы, использованные при строительстве "Крокус Сити Холла" в Красногорске, соответствуют стандартам качества. Ранее было сообщено о подаче заявления в Следственный комитет РФ от имени родственников жертв и пострадавших в результате теракта в этом здании. В заявлении отмечалось, что материалы, примененные для отделки стен зрительного зала, могли способствовать распространению огня. Первое заявление о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" было подано во вторник.
В ответ на это пресс-служба Crocus Group заявила: "Следственный комитет РФ занимается проверкой здания "Крокус Сити Холла" на огнеустойчивость. Проводится пожарная экспертиза. Материалы, использованные при строительстве, соответствуют всем стандартам качества, и вся необходимая документация предоставлена следствию".
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта в Красногорске, когда нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. По последним данным, жертвами стали более 140 человек.
Crocus Group, под руководством Араза Агаларова, является одним из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В Московском регионе компания владеет такими объектами, как выставочный центр "Крокус Экспо", торгово-развлекательные комплексы Vegas, и гипермаркеты "Твой дом".
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