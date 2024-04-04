Половины доходов как и не было, зато есть где жить! Как ипотечные платежи влияют на ежемесячный бюджет семьи

Циан: семьи отдают почти половину доходов на погашение ипотеки

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Одиночные заёмщики со средним доходом практически лишаются возможности на другие расходы из-за высоких ипотечных платежей.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Согласно анализу специалистов из Циан. Аналитики, средняя российская семья тратит почти половину своего дохода на выплату ипотечных кредитов за стандартные однокомнатные квартиры площадью 38 квадратных метров. Эксперты исследовали доступность ипотеки в городах-миллионниках.

Исходя из важных параметров, таких как процентная ставка 17%, срок кредитования 25 лет и первоначальный взнос в 20%, средний ежемесячный платеж за такое жилье в городах-миллионниках на 3,6 тысячи рублей ниже среднего дохода. У таких заёмщиков почти не остаётся свободных средств после уплаты ежемесячного платежа.

В Москве средний ежемесячный платеж на 27 тысяч рублей превышает средний доход. В других городах, таких как Красноярск, Пермь, Екатеринбург, у заёмщиков остаётся от 14 до 17 тысяч рублей свободных средств, что недостаточно даже для прожиточного минимума. Год назад средний доход жителей крупных городов позволял обслуживать ипотеку без значительных затруднений, но ситуация изменилась.

Семьям, в которых работают оба члена, легче покупать жилье в кредит. Весной 2024 года семьи в городах-миллионниках в среднем тратили на ипотечные платежи 46% своего дохода, хотя этот процент может отличаться в зависимости от региона. Например, в Красноярске и Перми на ипотеку приходится в среднем 38% дохода, а в Москве и Казани — 62%.

Если вычесть прожиточный минимум из дохода семьи, то на обслуживание ипотеки придётся 61% семейного дохода. Самая сложная ситуация у заёмщиков в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, где этот показатель приближается к 80%. Самые комфортные условия для погашения ипотеки у жителей Перми и Красноярска, где выплаты по кредиту занимают не более 50% свободных средств.

Согласно эксперту Циан. Аналитики Елене Лапшиной, для комфортного обслуживания ипотечного кредита доход заёмщика должен быть выше средней зарплаты. Если же ипотеку оформляет семья из двух работающих, то для комфортной выплаты кредита их доход должен быть сопоставим с средним заработком в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Эксперт высказывает мнение, что при снижении ключевой ставки появится возможность для рефинансирования дорогих ипотечных кредитов и снижения ежемесячного платежа.