Импортозамещение полным ходом: "Мегамаркет" осваивает пространства, освободившиеся от IKEA

"Мегамаркет" займет площади IKEA в торговых центрах "Мега"

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Торговый маркетплейс "Мегамаркет" заключил соглашение по аренде площадей в торговых центрах "Мега", которые освободились после ухода из России магазинов IKEA. Эту информацию распространила пресс-служба маркетплейса.

Фото: commons.wikimedia.org by Ardfern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Представители компании уточнили, что соглашение касается всех площадей IKEA, освободившихся в 14 торговых центрах "Мега" в 11 регионах России, общей площадью 400 743 квадратных метра.

Тем временем застройщик ГК "Основа", владеющий сетью термальных комплексов "Термалэнд", также проявил интерес к площадям IKEA. Данный застройщик ведет переговоры с Газпромбанком, который приобрел все торговые центры "Мега" в России.

Президент и совладелец ГК "Основа" Александр Ручьев сообщил, что первым торговым центром, где возможно появление "Термолэнда", станет "Мега" в Казани. По его словам, предварительные договоренности об этом были достигнуты еще в конце 2023 года.

Эксперт в области исследований и консалтинга IPG. Estate Валерий Трушин отметил, что появление термальных комплексов в составе торговых центров представляет собой интересную тенденцию на рынке. Он подчеркнул, что эта инициатива может придать существенный импульс развитию ГК "Основа" и предоставить ему сильное конкурентное преимущество.

Тем не менее, по мнению Трушина, открытие маркетплейсов "Мегамаркет" на бывших площадях IKEA является еще более интересной перспективой. Он считает, что это решение способно привести к значительной трансформации рынка онлайн-торговли и торговой недвижимости.

Такие действия, по словам эксперта, позволят объединить электронную и физическую розничную торговлю, предоставив покупателям уникальный пользовательский опыт. Однако он признает, что это решение требует значительных инвестиций и является рискованным шагом. В случае успешной реализации, это может стать прорывным моментом для "Мегамаркета", делая его лидером в этой области и оказывая существенное влияние на рынок торговой недвижимости.