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Деревянные дома – выгодное решение? Почему спрос на них растет

Росстат наблюдает рекорд в деревянном домостроении

1:50
Недвижимость » Аналитика

В 2023 году объем строительства деревянных домов достиг рекордных 15,6 миллионов квадратных метров, как сообщает Росстат. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений. В 2009 году было построено 7,5 миллионов квадратных метров деревянных домов. С 2010 по 2018 год строительство деревянных домов колебалось от 6,7 до 8,3 миллионов квадратных метров.

Росстат наблюдает рекорд в деревянном домостроении
Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья is licensed under CC0

Начиная с 2019 года, строительство такого жилья начало расти. В 2020 году было построено 9,3 миллиона квадратных метров, а в 2021 году этот показатель вырос до 10,8 миллионов квадратных метров. В 2022 году было построено 14,2 миллиона квадратных метров. В 2023 году объем строительства превысил 15,6 миллионов квадратных метров, что означает рост на 9,8% за год и на 44,4% за два года. По данным Росстата, к концу прошлого года доля деревянного строительства составила 14% от общего объема ввода жилой недвижимости.

По оценке Рослесинфорга, в загородном строительстве доля деревянных домов составила 30-35%. Специалисты связывают рост интереса к деревянным домам с общим увеличением спроса на загородное жилье. Кроме того, в большинстве регионов они стоят дешевле, чем квартиры, отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин. Он также добавил, что на индивидуальные дома распространяется льготная ипотека.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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