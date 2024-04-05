Родителям подсказали, чем стереть с обоев детские каракули: пять способов

Творческий потенциал в маленьких детях требует немедленного выхода, поэтому они реализуют его на первой попавшейся поверхности. Так на стенах появляются неумелые, но трогательные каракули.
Кажется, что дорогой евроремонт безнадёжно испорчен. Но не спешите бранить карапуза — всё ещё можно исправить. "БелНовости" предлагают целых пять способов.
Но не всякий подойдёт — нужна ультрамягкая резинка для художников, потому что обычным вы можете стереть живопись вместе с обоями.
Подходит для свежих рисунков — разведите мыло в тёплой воде и попробуйте протереть художества мягкой губкой.
Поможет избавиться не только от карандашных рисунков, но и от следов, оставленных шариковой ручкой.
Подходит для обоев с рельефной фактурой. Размешайте порошок в воде до пастообразной консистенции и разотрите эту смесь на загрязнённом месте. Через пару минут аккуратно очистите его старой зубной щёткой.
Подходит для виниловых обоев. Смочите растворителем ватную палочку и проведите ею по каракулям — должны сойти на нет.
Если ничего не помогло или попытка стереть следы с обоев обернулась их повреждением, можно попробовать локально отремонтировать поверхность.
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