Родителям подсказали, чем стереть с обоев детские каракули: пять способов

Эксперты клининговой службы рассказали об удалении следов от карандаша на обоях

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Творческий потенциал в маленьких детях требует немедленного выхода, поэтому они реализуют его на первой попавшейся поверхности. Так на стенах появляются неумелые, но трогательные каракули.

Фото: Needpix.com by barskefranck (pixabay.com) is licensed under CC0

Кажется, что дорогой евроремонт безнадёжно испорчен. Но не спешите бранить карапуза — всё ещё можно исправить. "БелНовости" предлагают целых пять способов.

1. Ластик

Но не всякий подойдёт — нужна ультрамягкая резинка для художников, потому что обычным вы можете стереть живопись вместе с обоями.

2. Мыльный раствор

Подходит для свежих рисунков — разведите мыло в тёплой воде и попробуйте протереть художества мягкой губкой.

3. Меламиновая губка

Поможет избавиться не только от карандашных рисунков, но и от следов, оставленных шариковой ручкой.

4. Стиральный порошок

Подходит для обоев с рельефной фактурой. Размешайте порошок в воде до пастообразной консистенции и разотрите эту смесь на загрязнённом месте. Через пару минут аккуратно очистите его старой зубной щёткой.

5. Растворитель

Подходит для виниловых обоев. Смочите растворителем ватную палочку и проведите ею по каракулям — должны сойти на нет.

Если ничего не помогло или попытка стереть следы с обоев обернулась их повреждением, можно попробовать локально отремонтировать поверхность.