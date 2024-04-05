Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянин задержан в аэропорту с кораллами при возвращении из Пхукета
В Челябинской области у местных жителей изъяли чумных свиней
Средневековый некрополь нашли при строительстве автовокзала в Болгарии
Малоизвестный случай, как Пугачёва отомстила артистам сериала "Улицы разбитых фонарей" за то, что они пели её песню
Как укрепить грудино-ключичный сустав
Сырная запеканка со шпинатом и поджаренными колбасками: рецепт
Легендарная история "Приключения Электроника" получила продолжение снова с братьями Торсуевыми
ВСС обнаружил проблемы в страховой отрасли после теракта в "Крокусе"
Кинологи назвали породы собак с самым слабым здоровьем
Родителям подсказали, чем стереть с обоев детские каракули: пять способов

Эксперты клининговой службы рассказали об удалении следов от карандаша на обоях

1:24
Недвижимость » Ремонт

Творческий потенциал в маленьких детях требует немедленного выхода, поэтому они реализуют его на первой попавшейся поверхности. Так на стенах появляются неумелые, но трогательные каракули.

Эксперты клининговой службы рассказали об удалении следов от карандаша на обоях
Фото: Needpix.com by barskefranck (pixabay.com) is licensed under CC0

Кажется, что дорогой евроремонт безнадёжно испорчен. Но не спешите бранить карапуза — всё ещё можно исправить. "БелНовости" предлагают целых пять способов.

1. Ластик

Но не всякий подойдёт — нужна ультрамягкая резинка для художников, потому что обычным вы можете стереть живопись вместе с обоями.

2. Мыльный раствор

Подходит для свежих рисунков — разведите мыло в тёплой воде и попробуйте протереть художества мягкой губкой.

3. Меламиновая губка

Поможет избавиться не только от карандашных рисунков, но и от следов, оставленных шариковой ручкой.

4. Стиральный порошок

Подходит для обоев с рельефной фактурой. Размешайте порошок в воде до пастообразной консистенции и разотрите эту смесь на загрязнённом месте. Через пару минут аккуратно очистите его старой зубной щёткой.

5. Растворитель

Подходит для виниловых обоев. Смочите растворителем ватную палочку и проведите ею по каракулям — должны сойти на нет.

Если ничего не помогло или попытка стереть следы с обоев обернулась их повреждением, можно попробовать локально отремонтировать поверхность.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Первые бои на окраинах Часов Яра, боевики ВСУ бегут из посёлка Терны Дмитрий Плотников Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции
Последние материалы
Средневековый некрополь нашли при строительстве автовокзала в Болгарии
Малоизвестный случай, как Пугачёва отомстила артистам сериала "Улицы разбитых фонарей" за то, что они пели её песню
Как укрепить грудино-ключичный сустав
Сырная запеканка со шпинатом и поджаренными колбасками: рецепт
Легендарная история "Приключения Электроника" получила продолжение снова с братьями Торсуевыми
ВСС обнаружил проблемы в страховой отрасли после теракта в "Крокусе"
Кинологи назвали породы собак с самым слабым здоровьем
Кожа вокруг глаз: рецепты правильного ухода
Банкир Олег Тиньков* оконфузился перед слепым итальянским певцом
Очевидец снял редкое лентикулярное облако над Рио-де-Жанейро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников