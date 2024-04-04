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Почему рухнул ценник на элитные новостройки в Москве: "взрывной рост предложения"

Элитное жильё в московских новостройках подешевело на 10%

1:07
Недвижимость

Элитное жильё в московских новостройках подешевело на 10%, сообщили в четверг "Известия" со ссылкой на расчёты "БЕСТ-Новострой" и bnMAP.pro.

Элитное жильё в московских новостройках подешевело на 10%
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

По итогам марта средний квадратный метр столичной премиальной недвижимости стоит 1957,6 тысячи рублей, уточнила основательница этих компаний Ирина Доброхотова.

Причиной она назвала "взрывной рост предложения за последний месяц". "По данным на начало апреля объём предложения в лотах вырос сразу на 35% за месяц, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — и вовсе на 132%. В первую очередь, это связано именно с выходом новых проектов", — пояснила риелтор.

Всего в продаже выставлены 969 квартир в 58 корпусах 41 проекта общей площадью 130,2 тысячи кв. м.

Ранее была найдена самая дорогая строящаяся недвижимость в Москве — за уютный 900-метровый уголок в доме на Якиманке со сдачей в этом году просят 2 миллиарда рублей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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