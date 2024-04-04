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Столичные реставраторы начали восстановление ЦУМа в Москве: зданию вернут исторический облик в 2025 году

В Москве начата реставрация легендарного ЦУМа на Петровке

1:22
Недвижимость

Стало известно, что в Москве на Петровке отреставрируют легендарный ЦУМ. О начале работ по реставрации Центрального универсального магазина рассказали в департаменте культурного наследия столицы. Сообщается, что вокруг неоготического здания 1908 года постройки уже установлены строительные леса. Реставраторы, которые будут трудиться над данным объектом, пообещали, что восстановят декоративные элементы, находящиеся под наслоениями штукатурки.

В Москве начата реставрация легендарного ЦУМа на Петровке
Фото: commons.wikimedia.org by Братеевский is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Реставраторы приведут в норму фасады. Особенное внимание уделят плиточному покрытию. Гидроизоляция балконов, металлические ограждение — всё это будет приведено в порядок", — заявление главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

В свою очередь, руководитель реставрационной мастерской Дмитрий Стадник рассказал, что в настоящее время уже счищается штукатурка, нанесённая в 90-е годы. Потом исследуют трещины. Нужно будет понять причины их происхождения.

Отметим, что здание ЦУМа является портретом ушедшей эпохи. ЦУМ стал первым магазином в России, представляющим собой торговый центр, в котором можно было купить практически всё. Реставраторы пообещали вернуть зданию исторический облик к апрелю 2025 года.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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