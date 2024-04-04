Удивитесь, узнав эффект от стакана раствора уксуса с солью на полу

Обнародован рецепт несложного очистителя атмосферы в доме

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Избавиться от посторонних запахов в доме и сделать воздух приятнее для дыхания поможет один очень простой способ, который порекомендовало сетевое издание "БелНовости".

Фото: PxHere is licensed under CC0

"Смешав соль и уксус, можно очистить воздух в квартире и устранить неприятные запахи", — утверждается в публикации.

Рецепт самодельного освежителя:

1,5-2 столовые ложки поваренной соли,

1 столовая ложка 9%-ого уксуса,

Эти ингредиенты размешать в стакане воды и поставить его на пол.

"Через пару часов воздух в помещении значительно посвежеет", — заверили "БелНовости".

Ранее они же предлагали несколько простых лайфхаков для борьбы с неприятными запахами в помещениях.