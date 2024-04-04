Удивитесь, узнав эффект от стакана раствора уксуса с солью на полу

Избавиться от посторонних запахов в доме и сделать воздух приятнее для дыхания поможет один очень простой способ, который порекомендовало сетевое издание "БелНовости".
"Смешав соль и уксус, можно очистить воздух в квартире и устранить неприятные запахи", — утверждается в публикации.
Эти ингредиенты размешать в стакане воды и поставить его на пол.
"Через пару часов воздух в помещении значительно посвежеет", — заверили "БелНовости".
Ранее они же предлагали несколько простых лайфхаков для борьбы с неприятными запахами в помещениях.
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