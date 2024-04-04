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Узнали, что будет с ценами на жильё в Подмосковье: прогнозы разнятся, но не ждите снижения

По оценкам риелторов, во II полугодии жильё в Подмосковье подорожает на 10-30%

1:48
Недвижимость

Риелторы призывают не ждать снижения цен на жильё в Подмосковье, хотя допускают откаты к минусу, пишет в среду РИАМО, опросившее участников рынка недвижимости.

По оценкам риелторов, во II полугодии жильё в Подмосковье подорожает на 10-30%
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

По данным аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU", цены на вторичную жилплощадь в столичном регионе стабилизировались:

  • внутри МКАД — 272 170 ₽/м2 (+0,2%),
  • в Новой Москве — 204 000 ₽/м2 (~),
  • в Подмосковье — 154 370 ₽/м2 (-0,2%).

По мнению руководителя IRN.RU Олега Репченко, дешёвое по московским меркам жильё более чувствительно к изменениям рыночной конъюнктуры — его продавцы не готовы выжидать роста цен и идут на уступки при сокращении спроса. "Поэтому ситуация, когда в дешёвых сегментах цены ползут вниз, а в дорогих — стоят на месте или растут, означает, что рынок готов к снижению стоимости метра. Главная причина — это, конечно, астрономически дорогая ипотека", — объяснил он.

"Скорее всего, рынок покажет минус уже в мае", — предрёк Репченко.

Директор агентства недвижимости HOMEWAY Марсель Ахметшин, наоборот, не ожидает никакого снижения. Он приводит следующие аргументы: ЦБ понижать ставку не собирается, значит ипотека останется дорогой; ни стройматериалы, ни логистика дешеветь не будут; заканчиваются льготные программы ипотеки, то есть многие захотят "вскочить в последний вагон"; наконец, не снижается спрос.

"Учитывая все вышесказанное, можно прогнозировать, что ко второй половине года цены на "вторичку" вырастут на 10-20%, а на новостройки — на 15-30%. Снижения цен ожидать не стоит", — заключил эксперт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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