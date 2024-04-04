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Раскрыты необычные предпочтения покупателей нестандартного жилья — от террасы до сада в квартире

До 20% покупателей жилья в новостройках хотят сад в квартире, узнали риелторы

1:25
Недвижимость

Более 40% покупателей жилья в новостройках предпочли бы квартиру с нестандартной планировкой, пишут в четверг "Известия" со ссылкой на исследование группы "Самолёт".

До 20% покупателей жилья в новостройках хотят сад в квартире, узнали риелторы
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Самое распространённое пожелание потенциальных новосёлов — двухуровневая квартира (35% опрошенных). Примечательно, что они чаще присматриваются к объектам большей площади (50-59 кв. м), в отличие от непривередливых покупателей стандартной жилплощади, которым хватает 40-49 кв. м.

Будущим владельцам эксклюзивного жилья намного важнее вид из окна, чем тем, кто готов обосноваться в обычном — 70% против 49%. Это объясняется тем, что одно из самых популярных требований — панорамные окна.

Среди других пожеланий жильцов — собственный сад на первом этаже (20%), терраса (15%), отдельный вход (15%), рабочий кабинет (58%).

Рост популярности нестандартных планировочных решений — наследие пандемии, полагает директор по продукту группы "Самолёт" Леон Пряжников.

"Как показал наш опрос, нестандартные форматы востребованы, поскольку потребности людей меняются и функционал жилья расширяется — это место и работы, и разного досуга, и единения с природой", — объясняет он.

Ранее руководитель агентства недвижимости жаловалась, что покупатели жилья в целом стали намного требовательнее.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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