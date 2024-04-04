В США дешевеет ипотека и снижается число желающих её получить

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MBA сообщила о снижении средней ипотечной ставки в США до 6,91%

1:11
Недвижимость

На минувшей неделе средняя ипотечная ставка в США снизилась на два базисных пункта до 6,91%, сообщает в среду американская Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

MBA сообщила о снижении средней ипотечной ставки в США до 6,91%
Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья is licensed under CC0

Этот показатель, хоть и снижается третью неделю подряд, всё равно выше, чем в прошлом году, пояснил вице-президент MBA Джоэл Кан. По его мнению, дорогая ипотека "продолжает оказывать давление" на покупателей жилья.

Вероятно, по этой причине сокращается число заявок как на получение новых кредитов, так и на рефинансирование взятых ранее.

Для расчёта средней ставки берутся 30-летние кредиты на дома стоимостью до $766,55 тысяч. Ипотека на приобретение дорогой недвижимости тоже подешевела с 7,14% годовых до 7,06%. Ставка по 15-летним кредитам упала с 6,46% до 6,35% — минимума за два месяца.

Ранее министерство торговли США сообщило о снижении продаж новых домов несмотря на бум жилищного строительства в стране.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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