В США дешевеет ипотека и снижается число желающих её получить

MBA сообщила о снижении средней ипотечной ставки в США до 6,91%

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На минувшей неделе средняя ипотечная ставка в США снизилась на два базисных пункта до 6,91%, сообщает в среду американская Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

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Этот показатель, хоть и снижается третью неделю подряд, всё равно выше, чем в прошлом году, пояснил вице-президент MBA Джоэл Кан. По его мнению, дорогая ипотека "продолжает оказывать давление" на покупателей жилья.

Вероятно, по этой причине сокращается число заявок как на получение новых кредитов, так и на рефинансирование взятых ранее.

Для расчёта средней ставки берутся 30-летние кредиты на дома стоимостью до $766,55 тысяч. Ипотека на приобретение дорогой недвижимости тоже подешевела с 7,14% годовых до 7,06%. Ставка по 15-летним кредитам упала с 6,46% до 6,35% — минимума за два месяца.

Ранее министерство торговли США сообщило о снижении продаж новых домов несмотря на бум жилищного строительства в стране.