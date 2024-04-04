Минстрой РФ разработал законопроект, предусматривающий включение в ипотечный кредит, мебели

В России может заработать "мебельная ипотека"

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На портале проектов нормативных правовых актов появился законопроект от Минстроя РФ, предусматривающий включение встроенной мебели в ипотеку на первичное жильё. В пояснении к законопроекту сказано, что в "тело" ипотечного займа будут включаться: отделка, конструктивные элементы, инженерно-технические системы и мебель. Есть также уточнение того, что встроенная мебель обязательно должна быть произведена в России или странах ЕАЭС. Уточняется и то, что взять такую "мебельную ипотеку" можно при участии заёмщика в долевом строительстве и хранении его средств на эскроу-счетах.

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В пояснительной записке описаны преимущества данного законопроекта. В частности, сделан акцент на то, что данный законопроект выгоден конечному потребителю и позволяет ему существенно сэкономить на ипотеке. Так, не нужен будет дополнительный кредит на мебель под рыночный процент. В случае оформления "мебельной ипотеки", мебель, также ка и сама льготная ипотека, "проходит" по низкому проценту.

Напомним, что подготовить подобный законопроект президент РФ Владимир Путин поручил ещё в марте 2023 года. В планах правительства было и то, чтобы новый законопроект заработал бы к концу 2023 года. Однако на тот момент приоритетным для Минстроя был другой вопрос — перевод рынка ИЖС на эскроу-счета, поэтому инициативу с "мебельной ипотекой" отложили.