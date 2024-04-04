Новые социальные объекты в Донецке, Мариуполе и Луганске: медицинский прогресс и спортивные возможности

Путин открыл социальные объекты на Донбассе

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Президент России Владимир Путин провёл церемонию открытия новых социальных объектов в Донецке, Мариуполе и Луганске по видеосвязи.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Одним из значимых проектов стал ГБУ ДНР "Донецкий республиканский перинатальный центр им. профессора В. К. Чайки". Этот центр, занимающий площадь 28 тысяч квадратных метров, представляет собой самое современное медицинское учреждение в ДНР, специализирующееся на планировании семьи и защите репродуктивного здоровья.

Он включает в себя 10 отделений, в том числе отделение патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии для взрослых и новорожденных, родильный блок с двумя операционными, отделение по уходу за новорожденными, клинико-диагностическую лабораторию и другие. Центр оборудован современной мебелью и передовым медицинским оборудованием и может принимать до 7 тысяч родов ежегодно.

Ещё одним важным проектом стал филиал Волгоградской Академии МВД России в Мариуполе, строительство которого началось в мае 2023 года. С 1 сентября он примет на обучение около 600 человек, а его вместимость составляет 705 человек.

В Луганской Народной Республике была восстановлена "Спортивная школа олимпийского резерва по тяжёлой атлетике", площадь которой составляет 315 квадратных метров. После восстановительных работ школа получила обновлённый зал тяжёлой атлетики и теперь имеет возможность проводить полноценные учебно-тренировочные занятия, подготавливая спортсменов к межрегиональным и всероссийским соревнованиям.

В Мариуполе построили новый жилой комплекс, состоящий из 10 многоквартирных домов. Общая площадь этого комплекса составляет 65,1 тысячи квадратных метров, а прилегающая территория была обустроена для общественного использования. Всего в жилом комплексе около 600 квартир.

Завершение строительства незавершённых жилых домов в Мариуполе проводилось с целью включения их в жилищный фонд города и предоставления их жителям в качестве компенсации за утраченное жильё в период боевых действий.