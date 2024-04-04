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Новейшие тренды в выдаче ипотечных кредитов: анализ марта 2024 года

За март банки увеличили выдачу ипотеки на 50%

2:58
Недвижимость » Аналитика

В марте текущего года согласно оценкам ВТБ, объем выданных ипотечных кредитов составил 500 миллиардов рублей, что в 1,5 раза превышает результат февраля. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача ипотеки сократилась на 10%.

За март банки увеличили выдачу ипотеки на 50%
Фото: www.mos.ru is licensed under Public domain

В первом квартале текущего года общая сумма выданных ипотечных кредитов достигла 1,1 триллиона рублей, что почти на 13% меньше аналогичного показателя прошлого года.

В марте в ВТБ было оформлено более 31,5 тысячи ипотечных сделок на общую сумму более 160 миллиардов рублей. Это более чем втрое выше результатов февраля, как по числу сделок, так и по объему выданных кредитов. В течение первого квартала обратились 50,7 тысяч клиентов, получивших ипотечные кредиты на сумму 4,9 миллиона рублей, что на 4% ниже аналогичного периода прошлого года. В Москве и Московской области было выдано жилищных кредитов на сумму более 84 миллиардов рублей, что ставит этот регион на первое место по объему выдачи. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область с выданными кредитами на 27 миллиардов рублей. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край с объемом выдачи ипотеки в 23,2 миллиарда рублей.

В банке отмечают, что льготные ипотечные программы остаются основными драйверами спроса. В первом квартале 7 из 10 сделок в ВТБ были совершены по таким программам. Самой популярной оказалась семейная ипотека, на которую пришлось более 18 тысяч кредитов на общую сумму более 101 миллиарда рублей. На втором месте по популярности находится программа "Ипотека с господдержкой-2020", по которой в январе-марте было выдано 11 тысяч кредитов на сумму 46,5 миллиарда рублей.

В банке напоминают, что в начале текущего года начали действовать меры Центробанка по охлаждению ипотечного рынка. Несмотря на оживление спроса с февраля, выдача ипотеки снизилась по сравнению с прошлым годом.

Согласно прогнозу ВТБ, к концу 2024 года российские банки выдадут ипотеки на сумму от 4,6 до 5,1 триллиона рублей. В 2023 году объем выдачи ипотеки был выше — 7,8 триллиона рублей. Итоговый объем выдачи ипотеки будет зависеть от изменений в льготных программах и от темпов снижения ключевой ставки, а также возможного ужесточения риск-политики Центробанка. Согласно мнению экспертов, Центробанк начнет смягчение денежно-кредитной политики не ранее второго полугодия, что может привести к снижению ставок по жилищным кредитам.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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