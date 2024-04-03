Как продать квартиру за 1 день: экспертные советы для быстрой сделки

Лучшие советы по продаже квартиры — дорого и быстро

3:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажа квартиры за 1 день — реально ли это? Специалист объясняет, как быстро найти покупателя для своего жилья и какие ошибки часто допускают при срочной продаже.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Как можно продать недвижимость по максимально возможной цене и за короткий срок?

Если вам необходимо продать квартиру в кратчайшие сроки, у вас есть два варианта, рассказывает эксперт канала "Простая Недвижимость" Сергей Васильевич.

Сроки срочной продажи квартиры

При подготовке квартиры к срочной продаже необходимо заранее собрать все необходимые документы для сделки. Этот процесс состоит из нескольких этапов и, по словам Сергея Васильевича, включает в себя следующее время:

"Обычно покупатель вносит задаток, а через несколько дней сделка завершается в банке, если покупается с использованием ипотеки. Запись в Росреестре занимает 1-2 дня, после чего банк автоматически переводит деньги на расчетный счет покупателя. Опыт показывает, что полное зачисление суммы происходит в течение 1-3 рабочих дней. Итак, срочная продажа занимает от 5 до 7 дней — это период, за который продавец получает задаток и оставшуюся сумму".

Эксперт дополняет, что ускорить процесс оформления сделки нельзя, так как влиять на Росреестр и банк для сокращения сроков оформления практически невозможно.

Срочный выкуп квартиры

Срочный выкуп предлагается компаниями, которые размещают объявления о таком предложении. Однако цены на квартиры при этом существенно снижаются — на 30-50% от рыночной стоимости. Тем не менее, эксперт не рекомендует обращаться в такие компании, поскольку деньги можно получить точно в такие же сроки, что и при срочной продаже.

Срочная продажа квартиры

В случае срочной продажи квартиру покупают обычные люди, которые ищут жилье, но с хорошей скидкой. При этом размер скидки обычно не превышает 50%. Продажа происходит почти по рыночной цене с небольшой уступкой.

Многие задаются вопросом, где найти таких покупателей, которые готовы быстро приобрести недвижимость. Согласно словам Сергея Васильевича, многие агентства имеют клиентов с интересом к квартирам в определенной локации, но по цене ниже рыночной. Они следят за рынком для выявления новых предложений.

Такие покупатели понимают, что низкая цена связана с срочностью продажи, поэтому необходимо быстро реагировать и принимать решение. Риелторы в таких ситуациях должны оперативно согласовывать между сторонами конечную цену и сроки заключения сделки.

Важно понимать, что продавец готов предложить скидку, чтобы быстро получить деньги от продажи своей недвижимости.

Ошибки при срочной продаже недвижимости

Продавцы часто допускают одну и ту же ошибку, которая влияет на выгодность сделки. Обратившись сразу в несколько агентств с предложением о срочной продаже, они фактически превращают сделку в срочный выкуп.

Причина заключается в том, что агентства начинают конкурировать между собой за клиента, предлагая снижение цены на недвижимость. Чем ниже будет предложение, тем больше вероятность, что именно это агентство займется продажей. В итоге такая схема оказывается невыгодной для продавца.