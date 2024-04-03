Почему не страшно, что штрафы за недопуск газовщиков подняли в пять раз

Глава комитета ТПП Широков: только 30% жильцов пускают к себе газовщиков

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Госдума подняла штрафы за недопуск газовщиков в дом в пять раз — по данным агентства "Прайм", из-за того что это явление приобрело массовый характер.

Фото: Unsplash by Mykola Makhlai

Председатель комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства (ЖКХ) Торгово-промышленной палаты (ТПП) Андрей Широков подтвердил: россияне всё реже пускают к себе представителей горгаза, пришедших для проверки плит и другого оборудования.

"Мои источники сообщают, что доступ ГРО к собственникам газового оборудования снизился с 70% до 30%", — уточнил он в разговоре с URA.RU.

Причиной возросшего недоверия жильцов Широков назвал передачу полномочий по проверке газораспределительным организациям (ГРО). "Раньше этим занимались управляющие компании, люди чаще открывали двери, так как к УК у граждан больше доверия", — пояснил он.

"Жилье — это частная собственность, — напомнил представитель ТПП. — По законам Конституции РФ, собственник квартиры не обязан никого впускать".

Чтобы всё было по закону, ГРО должны заключить с жильцами "договор на содержание квартирного имущества под названием газовые приборы", подытожил он.

Оштрафовать жильцов, не пустивших газовщиков, не так-то просто, добавил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

"Контролирующий орган сначала должен доказать, что специалиста не впустили. Даже если дело дойдёт до суда, то собственник может предоставить справку, подтверждающую уважительность причины. Помимо этого есть определённый порядок уведомления о визите", — заметил он.

Порядок этот, утверждённый постановлением правительства РФ № 410, предусматривает информирование жильцов о проверке за 20 дней до неё "любым способом, позволяющим достоверно установить получение уведомления", причём получатель в течение семи дней может отказаться принять визитёров.