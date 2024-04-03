Не пускать газовщиков нельзя — штрафы подняли впятеро, но как их отличить от мошенников?

Юрист объяснил, как отличить настоящих газовщиков от мошенников

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Во вторник Госдума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома. Одной из предпосылок к ужесточению наказаний в этой сфере стал массовый отказ россиян впускать к себе проверяющих из страха стать жертвами мошенничества.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Их и раньше надо было пускать — ради собственной безопасности, в первую очередь, — а теперь и подавно придётся, прокомментировал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. Он объяснил агентству "Прайм" основные отличия настоящих газовщиков.

Прежде всего, управляющая компания загодя оповещает о предстоящей проверке при помощи объявлений на подъездах, листовок в почтовых ящиках или SMS-оповещений.

Если вы по каким-то причинам не в курсе — всегда можно уточнить. "Самый простой способ узнать, идёт ли проверка — позвонить в свою управляющую компанию. Даже если это не плановое мероприятие, а связано с аварийной ситуацией, сотрудники УК должны об этом знать", — объяснил юрист.

Сотрудник аккредитованной организации должен быть в форменной одежде и иметь при себе соответствующее удостоверение с фото, личными данными, печатью и подписью. По указанному в предъявленном документе телефону вы также можете удостовериться, что ваш гость — тот, за кого себя выдаёт.